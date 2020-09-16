Москвичи оценят программу модернизации городских библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В "Активном гражданине" стартовало голосование, которое посвятили модернизации библиотек столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники опроса оценят, стали полезны произошедшие изменения в читальнях и надо ли продолжать программу. Сообщается, что за последние пять лет библиотеки Москвы из книгохранилищ превратились в современные культурные центры.
Например, в них посетители могут не только читать книги, журналы, но и проводить деловые встречи, участвовать в мастер-классах, слушать лекции. Кроме того, в библиотеках доступны коворкинги.
Пользователям "Активного гражданина" надо ответить, поддерживают ли они программу модернизации.
Еще надо будет решить, какими литературными произведениями требуется пополнить фонды библиотек. При этом москвичи смогут предложить свой вариант ответа.
В настоящий момент в Москве функционирует свыше 400 библиотек, к их модернизации приступили в 2015 году. Так, ранее идеи собирали в рамках тематического краудсорсинг-проекта. Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года.
Ранее говорилось, что библиотеку № 136 имени Толстого в Москве капитально отремонтируют. Внутренние работы предусматривают частичную замену существующих перегородок.
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