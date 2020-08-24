Свыше 200 идей участников проекта "Навыки будущего" реализуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 200 идей участников краудсорсинг-проекта "Навыки будущего" реализуют в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"После экспертного отбора и голосования жителей мы взяли в работу больше 200 идей. Некоторые из них уже реализованы. Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу "Бизнес-уик-энд” добавили тему бизнес-планирования", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она добавила, что к краудсорсинг-проекту присоединились свыше 15 тысяч человек. Они прислали свыше двух тысяч идей по направлениям: "Навыки будущего", "Работа детских технопарков", "Поддержка детских технопарков", "Компании – участники акции "День без турникетов", "Обучение на бизнес-уик-эндах" и "Информирование жителей о предпринимательстве".
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что все проекты ведомства в сфере развития человеческого капитала направлены на помощь горожанам в реализации себя, своих проектов, а также в трудоустройстве.
В ГКУ "Новые технологии управления" напомнили, что с июля москвичи могут прислать фотографии реализованных городом идей в раздел "Идеи жителей реализованы городом" на сайте crowd.mos.ru. Там уже опубликованы 75 фотографий завершенных проектов.
"Уникальность столичных краудсорсинг-проектов заключается в том, что тематически они максимально разнообразны и охватывают все основные сферы жизнедеятельности города, они краткосрочны и регулярны. Сегодня с помощью платформы crowd.mos.ru мы мобилизуем умственный и творческий потенциал заинтересованных жителей нашего города", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он добавил, что в этом году были проведены проекты "Московские центральные диаметры", "Навыки будущего", "Московские электронные услуги и сервисы" и "Культура онлайн".
В июле в столице подвели итоги краудсорсинг-проекта "Культура онлайн", проходившего с 22 по 30 июня. В нем приняло участие более девяти тысяч горожан. Они предложили более 700 идей и 136 из них реализуют. За девять дней проекта участники обсудили переход программ столичных музеев, библиотек и культурных центров в онлайн-формат и приняли участие в интересных опросах.
Больше всего идей касалось направления "Сервисы и услуги в культуре". Среди предложений по направлению "Трансляции для детей и подростков в сфере культуры" были трансляции по профориентации, создание аккаунтов музеев, галерей, достопримечательностей в приложении TikTok и создание платного и бесплатного интернет-контента, связанного со школьной программой.
Платформа crowd.mos.ru действует с 2014 года. За весь период функционирования к ней присоединились свыше 224 тысяч горожан. Они предложили больше 106 тысяч идей.
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