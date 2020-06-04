В приложении "Моя Москва" появилась лента городских новостей

08:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В мобильном приложении "Моя Москва" появилась лента городских новостей, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Теперь пользователи приложения "Моя Москва" могут получать городские новости в более удобном формате. Такая доработка особенно актуальна сейчас, когда каждый хочет быть в курсе ситуации и изменений в городе", – рассказали в департаменте информационных технологий.
Раздел "Новости города" расположен в главном меню приложения. Для удобства горожан заметки, статьи и обзоры отображаются по времени и дате публикации. Первыми публикуются новости с портала mos.ru.
Пользователю также стали доступны для просмотра разделы "Коронавирус", "Социальная сфера", "Городское хозяйство", "Транспорт", "Культура", "Строительство и реновация", "Спорт". Москвичи могут самостоятельно фильтровать рубрики и выбирать наиболее для себя актуальные.
Ранее сообщалось, что у пользователей приложения появилась возможность сохранять пропуск в Apple Wallet. На главной странице приложения следует воспользоваться услугой "Цифровой пропуск". Далее достаточно выбрать пункт "Проверить цифровой пропуск" и ввести 16-значный код. После этого можно будет привязать пропуск к приложению.
Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.
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