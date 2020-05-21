Функцию проверки пропуска усовершенствовали в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Горожане теперь могут быстрее проверить цифровой пропуск для передвижения по столице в приложении "Моя Москва". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Если раньше система перенаправляла пользователей в специальный раздел портала mos.ru, то теперь проверить пропуск можно непосредственно в приложении", – говорится в сообщении.
Для этого нужно зайти в раздел "Цифровой пропуск", затем в появившемся диалоге с чат-ботом нажать на кнопку "Проверить цифровой пропуск" и ввести 16-значный код. Затем появится сообщение, в котором указан статус пропуска, срок его действия, привязан ли к нему номер авто или транспортная карта. При необходимости можно внести в этот пропуск изменения или проверить другой пропуск.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий напомнили о необходимости проверять пропуск перед каждой поездкой.
"Благодаря приложению "Моя Москва" это можно сделать практически мгновенно и в удобном мобильном формате. Достаточно ввести 16-значный код своего цифрового пропуска, и система покажет его статус", – пояснили в пресс-службе ДИТ.
Также в разделе "Цифровой пропуск" есть возможность сгенерировать сообщение для оформления пропуска по СМС. Для этого нужно ввести данные, необходимые для получения пропуска, скопировать текст сообщения и отправить его на номер 7377. В ответ пользователю придет 16-значный код цифрового пропуска.
С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.
Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.
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