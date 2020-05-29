Пользователям приложения "Моя Москва" разрешили сохранить пропуск в Apple Wallet

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возможность сохранить цифровой пропуск в Apple Wallet появилась в мобильном приложении "Моя Москва" на платформе iOS. Об этом сообщает ТАСС.
"У пользователей приложения "Моя Москва" появилась еще одна возможность сохранить цифровой пропуск в удобном для себя формате. В Apple Wallet пропуск будет доступен как в виде 16-значного кода, так и в виде QR-кода, которым удобно пользоваться при проверке", – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
На главной странице приложения следует воспользоваться услугой "Цифровой пропуск". Далее достаточно выбрать пункт "Проверить цифровой пропуск" и ввести 16-значный код. После этого можно будет привязать пропуск к приложению Apple Wallet.
В настоящее время, чтобы оформить цифровой пропуск для поездок на работу, по личным делам или в медицинское учреждение, следует воспользоваться порталом nedoma.mos.ru, отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону 8 (495) 777-77-77.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в городе с 1 июня, москвичам нужно будет использовать цифровые пропуска категории "по иным целям".
Что изменится в столице с 1 июня
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