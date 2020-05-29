Свыше 60 тыс пропусков сотрудников аннулировали работодатели за неделю в Москве

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Свыше 60 тыс пропусков аннулировали работодатели у своих сотрудников за неделю. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

"За неделю работодатели аннулировали более 60 тысяч цифровых пропусков своих сотрудников", – подтвердили в ведомстве.

Там отметили, что работодатели пользовались сервисом управления пропусками в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru. Служба была запущена 21 мая текущего года.

"Сервис управления пропусками был создан в том числе с учетом пожеланий самих работодателей, которым важно видеть полную картину: кто из сотрудников оформил пропуск и кому действительно необходимо пользоваться им для поездок на работу", – отметили в пресс-службе департамента.

С помощью нового сервиса работодатели также получили возможность самостоятельно выявлять людей, получивших пропуск на ИНН организации, но не являющихся ее сотрудниками.

Ранее в Москве аннулировали свыше 60 тыс пропусков людей с коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.