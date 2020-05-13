Более 60 тыс пропусков людей с коронавирусом и ОРВИ аннулировали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 60 тысяч рабочих цифровых пропусков пациентов с коронавирусом или симптомами ОРВИ аннулировали в Москве с начала действия пропускной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

В ведомстве рассказали, что 23,5 тысячи пропусков пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, были признаны недействительными. Также пропуска были аннулированы у 36,6 тысячи жителей с симптомами ОРВИ.

Эти горожане подписали соответствующие документы о соглашении соблюдения строгого режима самоизоляции в течение 14 дней. В департаменте подчеркнули, что после окончания лечения или срока карантина жители смогут снова оформить новые цифровые пропуска.

Ранее сообщалось, что оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая. При этом те сотрудники, которые выйдут на работу с 12 мая, в соответствии с указом мэра Москвы, обязаны оформить необходимую привязку проездных к пропуску заранее.

Цифровой код необходим как для проезда в общественном транспорте, так и в случае использования личных или служебных автомобилей. Оформлять его необходимо не менее чем за пять часов до поездки. С 22 апреля наличие этого документа проверяется автоматически.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

