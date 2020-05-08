Сотрудники работающих с 12 мая организаций уже могут оформлять пропуска

19:36
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Работники организаций и предприятий, деятельность которых в Москве возобновится с 12 мая, могут оформлять рабочие пропуска с пятницы, 8 мая. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Таким образом, по его словам, у горожан есть три дня на оформление документа.
"Мы более полумиллиона новых людей ожидаем, и для всех действует строгое правило: один человек – один документ – один телефон – один пропуск", – объяснил Лысенко.
Он добавил, что коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и ИНН предприятий и организаций, которым разрешено работать, внесены в базу. Руководитель департамента напомнил, что все рабочие пропуска обязательно проверяются по базам Пенсионного фонда, ФНС и МВД.
Проверяются номера паспортов, наличие работника в штате организации и легитимность вписанного ИНН. Если условия не исполняются, пропуск аннулируется. Уведомление рассылается по электронной почте, через СМС и push в мобильных приложениях. В случае ошибочного, по мнению работника, аннулирования пропуска глава департамента рекомендовал воспользоваться сервисом i.moscow.
Возможность оформления цифровых пропусков через СМС-сервис отменят с 12 мая. Сейчас пропуск можно получить либо на nedoma.mos.ru, либо по СМС-сервису 7377. Действует также горячая линия +7 (495) 777-77-77.
Цифровой код необходим как для проезда в общественном транспорте, так и в случае использования личных или служебных автомобилей. Оформлять его необходимо не менее чем за пять часов до поездки. Пропуск следует привязывать к номеру машины или проездного. С 22 апреля наличие этого документа проверяется автоматически.
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