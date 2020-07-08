Свыше 9 тысяч человек приняло участие в столичном краудсорсинг-проекте "Культура онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги краудсорсинг-проекта "Культура онлайн", проходившего с 22 по 30 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В нем приняло участие более девяти тысяч горожан. Они предложили более 700 идей и 136 из них реализуют.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что за девять дней проекта участники обсудили переход программ столичных музеев, библиотек и культурных центров в онлайн-формат и приняли участие в интересных опросах.

По его словам, больше всего идей касалось направления "Сервисы и услуги в культуре". Среди предложений по направлению "Трансляции для детей и подростков в сфере культуры" были трансляции по профориентации, создание аккаунтов музеев, галерей, достопримечательностей в приложении TikTok и создание платного и бесплатного интернет-контента, связанного со школьной программой.

По направлению "Трансляции для жителей среднего возраста в сфере культуры" жители предлагали создание временных онлайн-экспозиций, проведение онлайн-экскурсии в виде марафона, обучение по открытию школьных театров и проведение онлайн-экскурсии в виде марафона.

В топ идей по направлению "Трансляции для жителей старшего поколения в сфере культуры" вошло размещение веб-камер на экскурсионных автобусах, речных трамвайчиках и другом экскурсионном транспорте для трансляции маршрута в режиме онлайн, новости и обзор новинок цифрового мира для жителей старшего поколения, а также организация аудиорассказов о культурных объектах и их исторической значимости.

По направлению "Сервисы и услуги в сфере культуры" организаторы отобрали такую идею, как запуск "Электронной библиотеки Москвы". Это портал, который будет являться единой точкой доступа ко всем открытым электронным коллекциям московских городских библиотек.

Также планируется создать единый сайт мероприятий с прямыми ссылками на портале mos.ru и ввести электронную бонусную карту "Культурные центры Москвы" с системой скидок и поощрений.

В состав экспертной комиссии вошли руководитель департамента культуры Александр Кибовский, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Тимур Вахитов, гендиректор Мосгортура Инна Голубева и директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" Виктория Хабалонова.

В конце мая завершился второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы", в рамках которого свыше 19 тысяч москвичей предложили более тысячи идей.

Больше всего идей предложили по направлению "Услуги для физических лиц". Поступило 673 проекта. Москвичи делились предложениями по трем направлениям развития электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ.

Платформа crowd.mos.ru действует с 2014 года. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 тысяч жителей столицы.

