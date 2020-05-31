Второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы" закончен

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В городе окончен второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы", посвященный сфере жилищно-коммунального хозяйства. Свыше 19 тысяч предложили более тысячи идей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Второй этап проводился с 25 по 31 мая. "Заключительные два дня краудсорсинг-проекта мы посвятили голосованию. Оно определяет формирование списка идей жителей, которые будут реализованы в городе", – поделился руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. По его словам, итоги проекта в скором времени появятся на сайте платформы.
Отмечается, что больше всего идей предложили по направлению "Услуги для физических лиц". Поступило 673 проекта.
Москвичи делились предложениями по трем направлениям развития электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ. К ним относятся "Услуги для юридических лиц", "Услуги для физических лиц" и по развитию единого личного кабинета на mos.ru.
Платформа crowd.mos.ru действует с 2014 года. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 тысяч жителей столицы.
Ранее стало известно, что 5 апреля завершился первый этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Он был посвящен сфере культуры. В проекте участвовало более 9 тысяч москвичей.
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