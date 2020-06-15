Москвичи предложат идеи по развитию услуг и сервисов учреждений культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителей Москвы приглашают принять участие в новом краудсорсинг-проекте "Культура онлайн", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Столичные музеи, библиотеки и культурные центры имеют обширную программу, часть которой успешно переведена в онлайн-формат. Жители Москвы в любое время могут познакомиться с работами великих художников, посетить виртуальные выставки, послушать записи лекций и мастер-классов. Мы запускаем новый краудсорсинг-проект "Культура онлайн", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Горожане смогут предложить свои идеи по развитию услуг и разнообразию онлайн-контента столичных учреждений культуры. Сделать это можно будет на платформе crowd.mos.ru с 22 по 25 июня.
В состав экспертной комиссии вошли руководитель департамента культуры Александр Кибовский, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Тимур Вахитов, гендиректор Мосгортура Инна Голубева и директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" Виктория Хабалонова.
В конце мая завершился второй этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы", в рамках которого свыше 19 тысяч москвичей предложили более тысячи идей.
Больше всего идей предложили по направлению "Услуги для физических лиц". Поступило 673 проекта. Москвичи делились предложениями по трем направлениям развития электронных услуг и сервисов в сфере ЖКХ.
Платформа crowd.mos.ru действует с 2014 года. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 тысяч жителей столицы.
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