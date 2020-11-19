Жители столицы предложили более 800 идей по улучшению приложения "Зачетная Москва"

07:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершился краудсорсинг-проект, посвященный мобильному приложению "Зачетная Москва". В нем приняли участие более 13 тысяч человек, которые предложили более 800 идей по улучшению сервиса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 3 по 11 ноября москвичи могли предложить идеи по трем направлениям развития приложения: совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений. С помощью экспертов и голосования жителей отобрали лучшие из идей, которые планируется реализовать – всего 24.
Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению "Виды поощрений". Лидером по итогам голосования в нем стала идея о возможности обменивать баллы на поездки в городском транспорте.
По направлению "Функциональность приложения" лучшим посчитали идею ввести электронную регистрацию на все мероприятия, в частности, лекции, тренинги, мастер-классы, с функцией ее отмены через приложение.
В направлении "Пользовательский рейтинг" наибольший интерес вызвала идея о возможности смотреть рейтинг за какой-то срок, чтобы видеть, кто активен в настоящее время.
"Зачетная Москва" – это приложение для студентов и молодежи столицы, в котором собрана информация о ближайших городских мероприятиях. Пользователи сервиса могут участвовать в онлайн-квизах, проходить виртуальные квесты и выполнить задания. За это они получают баллы, которые можно обменять на реальные призы.
Создали приложение в прошлом году с целью помочь молодым людям проводить время в городе с пользой.
"Работа с молодежью в наше время не может заключаться только в проектной деятельности или организации мероприятий. Она ушла в онлайн еще задолго до пандемии. Поэтому нам важно совершенствовать подобные интернет-площадки", – подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
В департаменте информационных технологий сообщили, что инициативы участников краудсорсинг-проекта позволят развивать сервисы и функционал с учетом запросов пользователей.
Ранее стало известно, что более 10 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте "На шАГ впереди", который был посвящен порталу "Активный гражданин". Ожидается, что будут реализованы 89 предложений граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: