Жители столицы предложили более 800 идей по улучшению приложения "Зачетная Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершился краудсорсинг-проект, посвященный мобильному приложению "Зачетная Москва". В нем приняли участие более 13 тысяч человек, которые предложили более 800 идей по улучшению сервиса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 3 по 11 ноября москвичи могли предложить идеи по трем направлениям развития приложения: совершенствование функциональности, доработка рейтинга участников и новые виды поощрений. С помощью экспертов и голосования жителей отобрали лучшие из идей, которые планируется реализовать – всего 24.

Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению "Виды поощрений". Лидером по итогам голосования в нем стала идея о возможности обменивать баллы на поездки в городском транспорте.

По направлению "Функциональность приложения" лучшим посчитали идею ввести электронную регистрацию на все мероприятия, в частности, лекции, тренинги, мастер-классы, с функцией ее отмены через приложение.

В направлении "Пользовательский рейтинг" наибольший интерес вызвала идея о возможности смотреть рейтинг за какой-то срок, чтобы видеть, кто активен в настоящее время.

"Зачетная Москва" – это приложение для студентов и молодежи столицы, в котором собрана информация о ближайших городских мероприятиях. Пользователи сервиса могут участвовать в онлайн-квизах, проходить виртуальные квесты и выполнить задания. За это они получают баллы, которые можно обменять на реальные призы.

Создали приложение в прошлом году с целью помочь молодым людям проводить время в городе с пользой.

"Работа с молодежью в наше время не может заключаться только в проектной деятельности или организации мероприятий. Она ушла в онлайн еще задолго до пандемии. Поэтому нам важно совершенствовать подобные интернет-площадки", – подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В департаменте информационных технологий сообщили, что инициативы участников краудсорсинг-проекта позволят развивать сервисы и функционал с учетом запросов пользователей.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте "На шАГ впереди", который был посвящен порталу "Активный гражданин". Ожидается, что будут реализованы 89 предложений граждан.