Москва онлайн: бизнесмены и производители обсудят, как сократить количество мусора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 марта в технопарке "Сколково" в рамках международного форума-выставки "Чистая страна" состоится дискуссия по теме "Миссия выполнима: как сократить образование отходов".

Речь пойдет о том, как предотвратить образование неперерабатываемого мусора и сократить количество упаковки. Эксперты обсудят, что зависит от бизнеса и государства, а что могут сделать сами жители, чтобы остановить рост полигонов.

В дискуссии примут участие производители товаров, сотрудники торговых сетей и доставки, операторы по сбору и сортировке отходов, переработчики и представители общественных движений.

Смотрите прямую трансляцию 17 марта в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.