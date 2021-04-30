Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Москву обрушился ливень. По данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь продлится около часа.
В связи с непогодой столичных водителей призвали быть осторожнее на дорогах и не совершать резких маневров.
Кроме того, автомобилистов предупредили о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду и посоветовали не оставлять машины под деревьями.
Пешеходам напомнили, что в ветреную погоду следует избегать шатких конструкций и не укрываться от непогоды под деревьями.
Ресторанам и кафе столичные власти рекомендовали закрыть веранды, а также укрепить все имеющиеся на территории конструкции.
Как сообщали ранее синоптики, непогода может сохраниться до утра 1 мая. Отмечалось, что в отдельных районах может прогреметь гроза.
Метеорологи предупреждали, что 3 мая столицу накроет очередная дождливая погода, которая может продлится несколько дней. По предварительным подсчетам специалистов, за эти дни выпадет не менее 10–15 миллиметров.
Метеоролог рассказал о погоде в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: