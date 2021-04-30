Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Москву обрушился ливень. По данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь продлится около часа.

В связи с непогодой столичных водителей призвали быть осторожнее на дорогах и не совершать резких маневров.

Кроме того, автомобилистов предупредили о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду и посоветовали не оставлять машины под деревьями.

Пешеходам напомнили, что в ветреную погоду следует избегать шатких конструкций и не укрываться от непогоды под деревьями.

Ресторанам и кафе столичные власти рекомендовали закрыть веранды, а также укрепить все имеющиеся на территории конструкции.

Как сообщали ранее синоптики, непогода может сохраниться до утра 1 мая. Отмечалось, что в отдельных районах может прогреметь гроза.

Метеорологи предупреждали, что 3 мая столицу накроет очередная дождливая погода, которая может продлится несколько дней. По предварительным подсчетам специалистов, за эти дни выпадет не менее 10–15 миллиметров.

