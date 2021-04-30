Москвичей предупредили о штормовом ветре и ливне

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В пятницу, 30 апреля, в Москве установится пасмурная погода с моросью, а вечером город накроет ливень, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По прогнозу синоптика, в дневное время температура воздуха в столице составит плюс 12–14 градусов, что соответствует климатической норме. В Подмосковье ожидается плюс 10–15 градусов.
"Метеоусловия в столичном регионе будут определятся теплым сектором североатлантического антициклона, а вечером влиянием его холодного атмосферного фронта", – приводит слова Тишковца РБК.
Он пояснил, что именно из-за этого на протяжении всей пятницы будет облачно и дождливо. Кроме того, Тишковец предупредил москвичей о сильном южном и юго-западном ветре до 5–10 метров в секунду. Его порывы временами будут усиливаться до штормовых значений 17 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр России в Москве и Подмосковье объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и сильного ветра. Синоптики предупредили, что Москву накроет сильный дождь в период с 12:00 30 апреля по 06:00 1 мая.
Также ожидаются порывы ветра в 15–20 метров в секунду. Предупреждение продлится с 09:00 30 апреля до 03:00 1 мая. В отдельных районах может прогреметь гроза.
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