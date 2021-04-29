Ресторанам и кафе рекомендовали закрыть веранды из-за непогоды

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Из-за непогоды 30 апреля столичные власти рекомендуют кафе и ресторанам закрыть летние веранды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 30 апреля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Еще одна рекомендация касается укрепления всех конструкций и необходимости закрыть зонты.

Ранее синоптики объявили 30 апреля в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя и порывистого ветра.

Предупреждение продлится с 09:00 30 апреля до 03:00 1 мая. В отдельных районах может прогреметь гроза.

