Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы призвали водителей быть осторожными на дорогах в связи с прогнозируемыми грозой и ветром до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По данным синоптиков Росгидромета, в ближайшее время и до 09:00 первого мая ожидается дождь, в некоторых районах города гроза, местами усиление ветра до 18 метров в секунду. Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим", – говорится в сообщении.
Пешеходов попросили быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.
Ранее Гидрометцентр России в Москве и Подмосковье объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и сильного ветра. Синоптики предупредили, что Москву накроет сильный дождь в период с 12:00 30 апреля по 06:00 1 мая.
По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в пятницу, 30 апреля, в Москве установится пасмурная погода с моросью, а вечером город накроет ливень. Также синоптик предупредил москвичей о сильном ветре до 5–10 метров в секунду, чьи порывы временами будут усиливаться до штормовых значений – 17 метров в секунду.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу
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