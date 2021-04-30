На Москву надвигается гроза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МЧС предупредили москвичей о дождях с грозами и порывистом ветре до утра 1 мая.

Погода испортится в ближайший час с сохранением до 09:00 1 мая. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистов призвали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобиль следует вдали от деревьев.

Ранее Гидрометцентр России в Москве и Подмосковье объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и сильного ветра.

Также пешеходов призвали не укрываться под шаткими конструкциями и не прятаться от непогоды под деревьями.

