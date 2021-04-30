Синоптики назвали самый дождливый день в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самым дождливым днем первой пятидневки месяца станет 3 мая, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT.
Она отметила, что вместе с тем ожидается достаточно теплая погода. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов, а днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.
Позднякова сообщила, что в первый день месяца прогнозируется небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +14 градусов. В ночь на Пасху температура может опуститься до отрицательных значений, однако днем будут комфортные +15 градусов без дождя.
В последний день апреля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и ветра. Синоптики предупредили, что Москву накроет сильный дождь в период с 12:00 30 апреля по 06:00 1 мая.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на майские праздники
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