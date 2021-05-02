Из-за ухудшения погоды столичные службы перевели в режим повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ночь на 3 мая в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Из-за этого городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
По данным синоптиков, днем 3 мая порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Количество осадков составит до 20 миллиметров – это почти 40% от месячной нормы.
Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов переведены на круглосуточное дежурство. Дано указание электросетевым организациям все возможные источники аварийного питания привести в готовность.
"Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Ранее стало известно, что сильные осадки ожидаются в Москве в ночь со 2 на 3 мая. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дождь начнется вечером воскресенья, а позже перерастет в ливень.
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