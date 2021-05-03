Москвичам рассказали, какой будет погода на праздничной неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До пятницы, 7 мая, жителей столицы ждет дождливая погода, а облачно в городе будет до конца недели. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что во вторник в дневное время столбик термометра опустится до 7-9 градусов выше нуля, ночью будет от 6 до 8 градусов тепла.

В ночное время в среду, 5 мая, температура может снизиться до + 3 градусов, а днем, наоборот, потеплеет – максимум до 15 градусов. В четверг, 6 мая, ночью температура воздуха вернется к значениям вторника, а днем снова повысится до 16-18 градусов.

В пятницу и субботу в ночное время в столице столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов выше нуля, днем – от 13 до 18 градусов тепла.

Всю неделю в городе будет дуть преимущественно южный ветер с порывами 5–10 метров с секунду.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за ветра до 5 мая. Так, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели городские службы.