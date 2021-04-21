"Историс": Стася Милославская ответила на критику прически Александра Петрова

Подписчицы переживают за судьбу шевелюры Саши Петрова. Что им ответила его девушка? Откуда появилась мода на небрежный стиль?

Почему в рваной одежде ходит Дмитрий Нагиев? И кого из звезд Голливуда путают с бездомным? Об этом – в программе "Историс".