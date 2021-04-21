Треть месячной нормы осадков выпала в столице за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за неполные сутки выпало 15 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города.

"За неполные сутки в городе выпало почти 35% месячной нормы осадков. Данные получены в 06:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", – говорится в сообщении.

В метеобюро напомнили, что месячная норма осадков апреля в Москве составила 44 миллиметра.

Как рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, дождь в столице будет идти до 15:00, а температура воздуха понизится до +6.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, из-за чего осадки продолжатся до 12:00–15:00, и поступит порция холодного воздуха", – рассказала Волосюк РИА Новости.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что осадки в столице прекратятся в понедельник. С 26 апреля температура в Москве будет выше нормы, однако рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит, уточнил метеоролог.

Из-за непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.

