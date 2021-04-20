Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24 / Александр Авилов

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Специалисты дали указание электросетевым организациям привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.

Правительство столицы также напомнило горожанам о соблюдении необходимых мер безопасности в непогоду: нельзя укрываться под деревьями, парковать вблизи них автомобили, а водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о сильном дожде с мокрым снегом и порывах ветра до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, суммарное количество осадков может достигнуть 22 миллиметров – половина всей месячной нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.

