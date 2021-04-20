Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24 / Александр Авилов
Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Специалисты дали указание электросетевым организациям привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.
Правительство столицы также напомнило горожанам о соблюдении необходимых мер безопасности в непогоду: нельзя укрываться под деревьями, парковать вблизи них автомобили, а водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее москвичей предупредили о сильном дожде с мокрым снегом и порывах ветра до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, суммарное количество осадков может достигнуть 22 миллиметров – половина всей месячной нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: