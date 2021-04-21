Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При обнаружении подтопления на придомовой территории москвичи могут обратиться в управу района и префектуру округа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, при подтоплении территории у вашего дома можно обратиться в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53. Также о скоплениях воды можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока, вызвав бригаду по телефону +7 (495) 657-87-03.

Чтобы подать жалобу, можно позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) по телефону +7 (499) 264-96-81. Также это можно сделать в письменной форме на портале "Наш город" в теме "Подтопление придомовой территории".

О скоплениях воды в подземных переходах необходимо сообщить в ГБУ "Гормост" по круглосуточному телефону диспетчерской +7 (495) 632-58-46.

В столичном регионе не утихают дожди почти уже сутки. Из-за непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и бригады предприятий комплекса городского хозяйства, которые следят за местами возможных скоплений воды из-за обильных осадков.

По данным столичного метеобюро, в Москве за неполные сутки с 20 по 21 апреля выпало 15 миллиметров осадков, что составляет почти 35% месячной нормы.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что осадки в столице прекратятся лишь в понедельник, 26 апреля. В этот день температура воздуха в городе будет выше нормы, однако рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит, уточнил метеоролог.