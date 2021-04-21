Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin

Владимир Путин в среду, 21 апреля в 17-й раз огласит ежегодное послание Федеральному собранию.

В нем президент России традиционно дает оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием главы государства, которое пройдет полностью в очном формате.

Ранее Путин сделал прививку от коронавируса, поэтому не стал отказываться от очного выступления. В прошлом году президент оглашал послание в присутствии около 1 300 приглашенных. В этом году Кремль не называл число гостей.

В церемонии примут участие депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, руководители Генпрокуратуры, Верховного суда, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий.

Об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не было. Однако необходимо несколько отрицательных тестов на коронавирус. Также важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Церемония начнется в Центральном выставочном зале "Манеж" в столице в 12.00. Прямую трансляцию послания будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Сурдоперевод покажет "Общественное телевидение России" (ОТР).

Ранее Путин заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.