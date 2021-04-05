Политолог рассказал о возможной тематике послания президента Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru
Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов рассказал о возможных темах, которые может затронуть Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает RT.
По его словам, одна из тем коснется выборов нового созыва Госдумы, которые пройдут в сентябре 2021 года.
"В сентябре состоятся выборы нового созыва Государственной думы. Соответственно, я думаю, это будет одна из основных тем послания. Про все остальные актуальные задачи мы тоже услышим", – уточнил Мартынов.
Он также добавил, что РФ "выходит из пандемического режима" и, по его мнению, делает это успешно. Именно поэтому необходимо восстановить все важные механизмы в экономике, социальной сфере и других.
"И конечно, беспрецедентно мощное внешнее давление, которое оказывается на нашу страну, тоже будет так или иначе отражено в послании президента", – заключил политолог.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Кроме того, Дмитрий Песков пообещал, что в ближайшее время объявит аккредитацию для СМИ на оглашение послания и одновременно с этим сообщит место проведения.
Мероприятие пройдет полностью очно.
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