Путин предложил согласовать правила поведения в информпространстве для других стран

26 марта, 19:03
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает необходимым согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве. По мнению президента, этого можно достичь, придав им юридически обязывающий характер.
"Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", – отметил Путин во время заседания Совбеза РФ.
Глава государства добавил, что цифровой суверенитет государств при этом должен оставаться незыблемым.
"Это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", – добавил Путин.
Кроме того, президент, обсуждая новую стратегию международной информационной безопасности, подчеркнул значимость сохранения курса на предотвращение конфликтов в данной сфере.
"В обновленном документе важно сохранить преемственность нашего стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. Необходимо подтвердить приверженность ранее заявленной цели государственной политики и вместе с тем, с учетом нынешних реалий, уточнить, а там, где необходимо, и скорректировать ее приоритетные направления", – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе есть риск разрушения общества изнутри.
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