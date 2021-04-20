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Общество

07:10

Путин назвал главные темы послания Федеральному собранию

власть общество

Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin

Владимир Путин провел совещания с правительством и администрацией главы государства по подготовке послания Федеральному собранию.

По словам президента России, важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры. Путин добавил, что в ходе совместной работы перед собранием участникам предстоит договориться и поставить "точки" по указанным темам.

Глава государства отметил, что занимается подготовкой послания несколько дней, он уже разговаривал с председателем правительства, вице-премьерами и с министром финансов, передает телеканал "Россия 24"

Путин ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В этом году мероприятие пройдет 21 апреля.

Послание Федеральному собранию – программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.

Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Послание Путина Федеральному Собранию будет постковидным

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