Путин назвал главные темы послания Федеральному собранию

Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin
Владимир Путин провел совещания с правительством и администрацией главы государства по подготовке послания Федеральному собранию.
По словам президента России, важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры. Путин добавил, что в ходе совместной работы перед собранием участникам предстоит договориться и поставить "точки" по указанным темам.
Глава государства отметил, что занимается подготовкой послания несколько дней, он уже разговаривал с председателем правительства, вице-премьерами и с министром финансов, передает телеканал "Россия 24"
Путин ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В этом году мероприятие пройдет 21 апреля.
Послание Федеральному собранию – программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.
Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
Послание Путина Федеральному Собранию будет постковидным
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