Первые весенние грибы появились на природных территориях Москвы

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В столичных парках замечены первые весенние грибы, сообщает пресс-служба Мосприроды.

В частности, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево" и в памятнике природы "Серебряный бор" обнаружили саркосцифу алую, а в "Долине реки Сетунь" и "Царицыно" – зимние опята.

В ведомстве напомнили, что сбивать и топтать грибы нельзя. Закон запрещает собирать грибы на особо охраняемых природных территориях Москвы. За нарушение предусмотрен штраф.

В середине апреля в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о скором пробуждении клещей на природных территориях Москвы. Там напомнили о необходимости быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при походе за ягодами или грибами в лес.

