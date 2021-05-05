Москвичей предупредили о штормовом ветре в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с полудня до вечера четверга, 6 мая, ожидается штормовой ветер порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.

"В связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12:00 до 20:00 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали столичных водителей быть осторожными на дороге, избегая обгонов и соблюдая безопасную дистанцию. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла.

По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 9 Мая горожан ожидают переменная облачность, кратковременные дожди и температура плюс 15 градусов. По его словам, в дневное время в праздник ожидается плюс 13...15 градусов.