Москвичей предупредили о штормовом ветре в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с полудня до вечера четверга, 6 мая, ожидается штормовой ветер порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по столице.
"В связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12:00 до 20:00 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали столичных водителей быть осторожными на дороге, избегая обгонов и соблюдая безопасную дистанцию. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла.
По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 9 Мая горожан ожидают переменная облачность, кратковременные дожди и температура плюс 15 градусов. По его словам, в дневное время в праздник ожидается плюс 13...15 градусов.
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