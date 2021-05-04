Жителям столицы рассказали о погоде 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность, кратковременные дожди и +15 градусов ожидают горожан 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, в дневное время в праздник ожидается +13...15 градусов.

"В праздничный день 9 Мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко", – рассказал специалист.

Ранее синоптик сообщил, что в Москве до конца недели ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 17 градусов тепла.

Он рассказал, что в ночь на среду прогнозируются кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в Москве составит плюс 2–4 градуса, в Подмосковье – от 0 до плюс 5.