Синоптик дал неутешительный прогноз о погоде в июне в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая декада июня в России обещает быть достаточно холодной и, возможно, дождливой, в среднем температура будет держаться на отметке плюс 16 градусов, рассказал синоптик Александр Шувалов.

"Судя по развитию атмосферных процессов в марте, апреле и мае, июнь не будет слишком выдающимся. Это означает, что его средняя температура будет близка к норме. Норма для июня составляет порядка 16 градусов", – сказал он в эфире канала "Звезда".

Кроме того, в начале июня вероятны дожди. Начиная со второй декады месяца в российских регионах заметно потеплеет, отметил Шувалов.

"Вторая декада с вероятностью 70% будет теплой, даже жаркой", – заявил синоптик.

По словам Шувалова, наиболее жаркая и засушливая погода установится на Урале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз будет актуален для европейской части России.

По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.