Телеканал Москва 24 оживил памятник "Рабочий и Колхозница"

Соцсети завоевывают новые технологии. Не успели все привыкнуть к Clubhouse, как с помощью нового приложения пользователи начали оживлять фотографии.

Так, Москва 24 оживила памятник "Рабочий и Колхозница". ​​Подробнее – в сюжете телеканала.