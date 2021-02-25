Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ряд ограничений по COVID-19

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Сергей Собянин сообщил, что в Москве ряд ограничительных мер по коронавирусу могут снять в ближайшие один-два месяца при сохранении тенденции к снижению числа госпитализируемых. Об этом он рассказал в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Мы видим тренд на снижение заболеваемости, но количество заболевших еще достаточно приличное. Каждый день в больницы укладывается около 500–600 человек. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", – сказал мэр.

Ранее столичные власти выразили надежду, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 111,7 миллиона случаев заражения, свыше 2,4 миллиона человек скончались.

В России выявлено 4 212 100 случаев COVID-19, вылечились 3 767 664 человека, скончались 84 876.