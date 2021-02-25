Еще 2 092 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2 092 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего в городе число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 891 448", – говорится в сообщении.

В Оперштабе отметили, что за сутки в Москве зафиксировали 1 406 новых случаев заражения, госпитализировали 734 человека. Также 47 пациентов с диагнозом "пневмония" и COVID-19 скончались.

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек.