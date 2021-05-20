В Кремле оценили идею о расширении использования труда заключенных

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля еще нет конкретной позиции по предложению главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова расширить использование труда заключенных. Он отметил, что данную инициативу нужно обсудить и проанализировать.
"Здесь никакой позиции я не могу озвучить. Это новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться. Но какой-то позиции по этому вопросу нет", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
Он напомнил, что недавно Владимир Путин встречался с руководителями Узбекистана и Таджикистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где есть нехватка рабочей силы. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, в свою очередь, выразил мнение, что отбывающим наказание действительно нужно дать возможность работать и получать за это достойное вознаграждение, а не символичное.
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