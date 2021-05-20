Глава СПЧ поддержал идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН Александра Калашникова использовать заключенных на работах, на которые привлекают трудовых мигрантов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фадеев отметил, что главным условием, которое придаст правомерность данной инициативе, должен стать сугубо добровольный характер таких работ.

"Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. Начальник ФСИН сказал, что это будет не ГУЛАГ. Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения", – сказал Фадеев.

По словам правозащитника, в настоящее время во многих исправительных колониях заключенные обделены возможностью реализации собственного трудового потенциала.

"Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой", – пояснил правозащитник.

Фадеев полагает, что начинать реализацию данной идеи необходимо "с небольших объемов, чтобы отладить такую организационную технологию".

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.

Он напомнил, что недавно Владимир Путин встречался с руководителями Узбекистана и Таджикистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где есть нехватка рабочей силы. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, заключенным предоставят новые достойные условия.