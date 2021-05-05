Условия содержания в российских СИЗО планируется смягчить

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Для арестантов СИЗО в России планируется добавить новые платные услуги и расширить перечень разрешенных к передаче вещей. Такие меры прописаны в концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, размещенной на портале правовой информации.
Согласно документу, содержащиеся под стражей получат право иметь при себе, получать в посылках и покупать больше предметов, чем сейчас.
Концепция также должна расширить перечень тяжелых заболеваний, при которых обвиняемые и подозреваемые не будут отправлены в следственные изоляторы.
Помимо этого, арестанты смогут получить право на большее количество свиданий с родственниками и телефонных звонков, для них будет упрощена передача книг, отправка и получение писем по электронной почте.
В магазинах при УИС планируется расширить ассортимент товаров, а в самих помещениях учреждений установить холодильники и телевизоры.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты РФ Ленинградской области Владимир Петров предложил сокращать осужденным срок лишения свободы в обмен на получение ими образования или научной степени.
Общественник указал на то, что практика снижения срока заключения за прочтение книг активно применяется в ряде стран Латинской Америки. Каждая прочитанная заключенным книга из специального перечня государственной программы по перевоспитанию уменьшает срок лишения свободы на 1–2 дня.
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