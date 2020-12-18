СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным мыться чаще

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СПЧ направил во ФСИН письмо с просьбой разрешить заключенным принимать душ чаще в период пандемии коронавируса. Об этом член СПЧ Ева Меркачева заявила на пресс-конференции в ТАСС.

Сейчас заключенные мужского пола могут мыться раз в неделю, женщины – дважды. СПЧ направил просьбу разрешить всем заключенным принимать душ два раза в неделю.

"Заключенные говорят, что гигиена – это то самое, о чем они мечтают", – пояснила решение Меркачева.

Также СПЧ обратился во ФСИН с просьбой о бесплатной раздаче заключенным витаминов и разрешении проводить свидания с родными по видеосвязи.

Ранее большинство столичных следственных изоляторов вновь приостановило прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за коронавируса.