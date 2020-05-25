Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус подтвержден у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.

"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства – 980 случаев", – уточнили во ФСИН.

По данным ведомства, выздоровели 87 заключенных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы. Всего в учреждениях проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID-19.

Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения заболевания для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений учреждений. Он предусматривает общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.

В территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор. Это позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан.

Поступающие в СИЗО проходят медосмотр, собирается эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами. Медработники вдвое увеличили количество обходов и осмотров.

При первых появлениях респираторного заболевания проводятся лабораторные исследования на коронавирус. В каждом случае заболевания пациент изолируется, под наблюдение берутся контактировавшие с ним лица.

За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 560 выявленных случаев, на Московскую область – 831. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.

