Коронавирус выявлен у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус подтвержден у 980 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 238 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН РФ.
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства – 980 случаев", – уточнили во ФСИН.
По данным ведомства, выздоровели 87 заключенных и 405 сотрудников уголовно-исполнительной системы. Всего в учреждениях проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID-19.
Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения заболевания для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений учреждений. Он предусматривает общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты.
В территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор. Это позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан.
Поступающие в СИЗО проходят медосмотр, собирается эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами. Медработники вдвое увеличили количество обходов и осмотров.
При первых появлениях респираторного заболевания проводятся лабораторные исследования на коронавирус. В каждом случае заболевания пациент изолируется, под наблюдение берутся контактировавшие с ним лица.
За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 560 выявленных случаев, на Московскую область – 831. Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции.
В России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: