Большинство СИЗО Москвы прекращает прием новых заключенных из-за пандемии

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Большинство столичных следственных изоляторов вновь приостанавливает прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

В ОНК рассказали, что руководство УФСИН по Москве приняло решение прекратить прием в СИЗО–1, 2, 3, 4, 5 и 6. Данная мера, отмечают в ОНК, вводится с 19 октября и будут действовать до особого распоряжения.

"Принимать новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет только в СИЗО–7 УФСИН России по Москве до особого распоряжения", – заключили в ведомстве.

Весной семь столичных СИЗО также закрывали прием заключенных. Мера действовала с 31 марта. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществлял только СИЗО–7 на улице Верхние Поля.