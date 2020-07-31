Москалькова рассказала о результатах теста на COVID-19 у Сафронова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Оба теста на COVID-19, которые сдал арестованный советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, отрицательные, он чувствует себя нормально. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову, передает ТАСС.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат", – цитирует пресс-служба Москалькову.

Омбудсмен отметила, что Сафронова должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную.

Ранее стало известно, что журналиста поместили в карантинную камеру. Он пожаловался на боли в горле, после чего у него забрали анализ на коронавирус.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.