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Общество

08:38

В РФ предложили изменить условия начисления трудового стажа для заключенных

общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в общий трудовой стаж работу осужденных до 1 сентября 1992 года, если они тогда отбывали наказание, сообщает RT.

Депутат напомнил, что сейчас, согласно закону, время работы заключенных включается в общий трудовой стаж с 1 сентября 1992 года. Работа до этого времени в него не включается.

Ранее СПЧ направил во ФСИН письмо с просьбой разрешить заключенным принимать душ чаще в период пандемии коронавируса. Сейчас заключенные мужского пола могут мыться раз в неделю, женщины – дважды. СПЧ направил просьбу разрешить всем заключенным принимать душ два раза в неделю.

Также СПЧ обратился во ФСИН с просьбой о бесплатной раздаче заключенным витаминов и разрешении проводить свидания с родными по видеосвязи.

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