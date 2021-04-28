В России предложили снижать срок заключенным в обмен на образование

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Первый заместитель председателя Общественной палаты (ОП) РФ Ленинградской области Владимир Петров предложил сокращать осужденным срок лишения свободы в обмен на получение ими образования или научной степени. Соответствующее письмо он направил руководителю ФСИН Александру Калашникову, сообщает РИА Новости.
По словам Петрова, в настоящее время в мире наблюдается тенденция к пересмотру функционала и назначения пенитенциарной системы. Этот процесс отмечается и в России.
"Сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять прежде всего функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных", – говорится в обращении.
Общественник указал на то, что практика снижения срока заключения за прочтение книг активно применяется в ряде стран Латинской Америки. Каждая прочитанная заключенным книга из специального перечня государственной программы по перевоспитанию уменьшает срок лишения свободы на 1–2 дня. Петров предположил, что в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования.
"В данной связи прошу вас оценить идею о внедрении в отечественную пенитенциарную систему стимулирующей практики снижения срока наказания в обмен на получение заключенным образования, научной степени или востребованной рабочей специальности", – написал Петров.
По его мнению, данную инициативу можно применить для осужденных по не тяжким преступлений, а также для впервые оступившихся. По оценкам Петрова, внедрить соответствующий механизм обучения можно в кратчайшие сроки благодаря развитию дистанционных способов коммуникации.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.
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