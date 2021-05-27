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Москва 24

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Общество

04:17

ФСИН рассказала о зарплатах в 224 тысячи рублей у осужденных к принудительным работам

общество финансы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

До 220 тысяч рублей может доходить размер зарплаты осужденных к принудительным работам. Об этом рассказала начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина, передает газета "Известия".

"Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей", – сказала Паньшина.

Она отметила, что такой случай был зафиксирован в Белгородской области. Кроме того, в Новгородской области некоторые осужденные получали 102 тысячи рублей, в Приморском крае – 94 тысячи рублей, в Волгоградской области – 80 тысяч рублей.

Паньшина отметила, что средняя заработная плата осужденных, которые отбывают наказание на объектах организаций, составляет 20–24 тысячи рублей.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.

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