Дело бывших сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, передадут в суд

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Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, и подготовило его материалы для передачи в суд. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в настоящее время два фигуранта находятся под арестом, в отношении третьего была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее их удалось задержать.

Также по делу о побеге был задержан врио начальника ИВС Андрей Старшинов. Мужчина полностью признал вину по делу о превышении полномочий, приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи.

