Дело бывших сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, передадут в суд

14:28
Фото: YouTube.com/Следственный комитет Российской Федерации
Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, и подготовило его материалы для передачи в суд. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
"Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в настоящее время два фигуранта находятся под арестом, в отношении третьего была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. Позднее их удалось задержать.
Также по делу о побеге был задержан врио начальника ИВС Андрей Старшинов. Мужчина полностью признал вину по делу о превышении полномочий, приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи.
"Московский патруль": Александр Мавриди начал давать показания о побеге из ИВС
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