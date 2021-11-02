Обвиняемый в побеге из ИВС в Истре Мавриди попал в карцер в СИЗО

Фото: YouTube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Александр Мавриди, находящийся в ногинском СИЗО по обвинению в побеге из ИВС в Истре и других преступлениях, был переведен в карцер за попытку скрыться от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена подмосковной ОНК Екатерину Калугину.

"Мы посетили Мавриди в СИЗО-11. Он сообщил нам, что помещен в карцер, так как без разрешения поменялся кроватью с соседом, а также за то, что пытался спрятаться от системы видеонаблюдения в следственном изоляторе", – рассказала Калугина.

Она пояснила, что Мавриди поставлен на учет как склонный к побегу.

6 августа из ИВС в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. В их числе был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве хозяина "Мясной империи" Владимира Маругова, а также четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу.

Позднее четверых беглецов удалось задержать, их приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Мавриди же задержали 13 сентября в московском районе Митино на улице Дубравной.