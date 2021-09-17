Суд приговорил сбежавших из ИВС в Истре до 11 лет колонии за серию разбойных нападений

09:59
Фото: СК РФ
Городской суд Истры вынес приговор до 11 лет колонии строгого режима сбежавшим из ИВС Александру Бутнару, Ивану Цуркану, Николаю Тетери, Денису Грозаву и Федору Козарь за серию разбойных нападений на частные дома в Московской и Тверской областях. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
"Суд установил, что в период с июля 2018 года по ноябрь 2019 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, совершали кражи, грабежи, разбои и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов из домовладений, расположенных на территории Московской и Тверской областей. Общая стоимость похищенного превысила 4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Злоумышленники были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"), частью 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"), частью 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), частью 3 статьи 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов").
Александр Бутнару получил самое строгое наказание –11 лет колонии строго режима. По 6 лет общего режима получили еще двое преступников, последний – 6 лет и 11 месяцев строгого режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
В начале августа пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре. Они, предположительно, открутили замки дверей с помощью гаечного ключа. Четверых беглецов задержали ранее.
Последнего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди задержали в понедельник, 13 сентября. Мужчину поймали в московском районе Митино на улице Дубравной. Злоумышленник оказал правоохранителям сопротивление. Мавриди рассказал, что после побега из ИВС в подмосковной Истре скрывался в заброшенных зданиях.
Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди отправили в СИЗО в подмосковной Лобне
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