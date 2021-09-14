Как поймали сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди

В столице задержали Александра Мавриди – последнего участника побега из изолятора временного содержания в Истре. Вместе с четырьмя соучастниками 6 августа он смог выбраться из ИВС на волю. Мужчина уже дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Вспоминаем детали происшествия, а также рассказываем, как ловили беглецов.
Побег из ИВС
В подмосковном городе Истре 6 августа из изолятора временного содержания сбежали пять человек. Среди них был обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди. Остальные беглецы проходили по статье о краже.
Следствие считает, что кто-то передал заключенным запрещенный в ИВС гаечный ключ, при помощи которого они сумели скрутить замки на двери. Установлено, что выбраться на волю мужчинам помогли два сотрудника изолятора.
Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным СК, один из сотрудников намеренно отключил видеокамеры, которые записывают происходящее в коридоре ИВС и помещении дежурной части. Затем вместе с коллегой они оставили дежурный пост без наблюдения и ушли спать.
Позднее обвинение в превышении должностных полномочий предъявили и врио начальника следственного изолятора в Истре. Он уже признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Следствие считает, что руководитель распорядился посадить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру, где они могли выработать общую позицию своей защиты и спланировать побег. Туда же незаконно переместили и Мавриди.
Из пятерых сбежавших троих в скором времени удалось задержать оперативникам. Еще один мужчина сам пришел с повинной в правоохранительные органы. До 13 сентября Мавриди оставался последним, кого не удавалось поймать.
Задержали с помощью камер
Вечером 13 сентября Александра Мавриди поймали в столичном районе Митино. В операции участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.
"В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемого заметили в одном из местных магазинов. Его удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц, отметил собеседник агентства.
В МВД опубликовали кадры, сделанные сразу после поимки Мавриди. На них мужчина представляется Владимиром Ивановым и говорит, что не знает о причинах задержания. Он заявил, что приехал три дня назад из Ростова, но адрес прописки назвать не смог. На вопрос о прошлых судимостях ответил отрицательно.
Также ведомство опубликовало видео, на котором задержанный уже представляется как Александр Мавриди и говорит, что скрывался в церкви в Митине. Вину в побеге он признал. По данным источника РИА Новости, его поместили в следственный изолятор в подмосковной Лобне.
По данным источника "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, на допросе Мавриди заявил, что временные жилища он обустраивал с помощью найденных на помойке предметов. Деньги якобы брал из тайника, которым хвастался своим сокамерникам по ИВС.
Александра Мавриди подозревают в том, что вместе с подельниками в начале ноября 2020 года он убил из арбалета владельца колбасных предприятий Владимира Маругова. Бизнесмена вместе с гражданской женой налетчики взяли в заложники в собственном доме и требовали отдать им деньги. Супруге Маругова чудом удалось сбежать и сообщить обо всем в правоохранительные органы.
Также, по версии следствия, Мавриди с преступной группой в 2018 году заманил в загородный дом в Одинцове экс-адвоката Алексея Завгороднего. От мужчины требовали подписать договоры купли-продажи на три его квартиры общей стоимостью 55 миллионов рублей. Завгороднего удерживали силой два года, после чего он согласился передать группировке все имущество.
Мавриди обвиняют в убийстве, незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве, совершенном группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере. К этому списку также добавилась статья о побеге.
Мавриди рассказал, где скрывался после побега из ИВС