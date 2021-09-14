Как поймали сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди

В столице задержали Александра Мавриди – последнего участника побега из изолятора временного содержания в Истре. Вместе с четырьмя соучастниками 6 августа он смог выбраться из ИВС на волю. Мужчина уже дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. Вспоминаем детали происшествия, а также рассказываем, как ловили беглецов.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Побег из ИВС

В подмосковном городе Истре 6 августа из изолятора временного содержания сбежали пять человек. Среди них был обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди. Остальные беглецы проходили по статье о краже.

Следствие считает, что кто-то передал заключенным запрещенный в ИВС гаечный ключ, при помощи которого они сумели скрутить замки на двери. Установлено, что выбраться на волю мужчинам помогли два сотрудника изолятора.

Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным СК, один из сотрудников намеренно отключил видеокамеры, которые записывают происходящее в коридоре ИВС и помещении дежурной части. Затем вместе с коллегой они оставили дежурный пост без наблюдения и ушли спать.





из сообщения главного следственного управления СК по Московской области Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые "кормушки" – двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег.

Позднее обвинение в превышении должностных полномочий предъявили и врио начальника следственного изолятора в Истре. Он уже признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что руководитель распорядился посадить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру, где они могли выработать общую позицию своей защиты и спланировать побег. Туда же незаконно переместили и Мавриди.

Из пятерых сбежавших троих в скором времени удалось задержать оперативникам. Еще один мужчина сам пришел с повинной в правоохранительные органы. До 13 сентября Мавриди оставался последним, кого не удавалось поймать.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Задержали с помощью камер

Вечером 13 сентября Александра Мавриди поймали в столичном районе Митино. В операции участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

"В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемого заметили в одном из местных магазинов. Его удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц, отметил собеседник агентства.

В МВД опубликовали кадры, сделанные сразу после поимки Мавриди. На них мужчина представляется Владимиром Ивановым и говорит, что не знает о причинах задержания. Он заявил, что приехал три дня назад из Ростова, но адрес прописки назвать не смог. На вопрос о прошлых судимостях ответил отрицательно.

Также ведомство опубликовало видео, на котором задержанный уже представляется как Александр Мавриди и говорит, что скрывался в церкви в Митине. Вину в побеге он признал. По данным источника РИА Новости, его поместили в следственный изолятор в подмосковной Лобне.





пресс-служба Следственного комитета РФ На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области. Из рюкзака Мавриди было изъято 3 тысячи долларов, 1 350 евро, 70 тысяч рублей.

По данным источника "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, на допросе Мавриди заявил, что временные жилища он обустраивал с помощью найденных на помойке предметов. Деньги якобы брал из тайника, которым хвастался своим сокамерникам по ИВС.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Александра Мавриди подозревают в том, что вместе с подельниками в начале ноября 2020 года он убил из арбалета владельца колбасных предприятий Владимира Маругова. Бизнесмена вместе с гражданской женой налетчики взяли в заложники в собственном доме и требовали отдать им деньги. Супруге Маругова чудом удалось сбежать и сообщить обо всем в правоохранительные органы.

Также, по версии следствия, Мавриди с преступной группой в 2018 году заманил в загородный дом в Одинцове экс-адвоката Алексея Завгороднего. От мужчины требовали подписать договоры купли-продажи на три его квартиры общей стоимостью 55 миллионов рублей. Завгороднего удерживали силой два года, после чего он согласился передать группировке все имущество.

Мавриди обвиняют в убийстве, незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве, совершенном группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере. К этому списку также добавилась статья о побеге.

